ODROID-N2+ 4GB, Одноплатный компьютер на базе процессора Amlogic S922X

Описание

Одноплатный компьютер с процессором основаным на архитектуре big.Little, которая объединяет четырехъядерный кластер ЦП ARM Cortex-A73 и двухъядерный кластер Cortex-A53 с графическим процессором Mali-G52 нового поколения.





Процессор:

- Amlogic S922X Процессор (12 нм)

- Четырехъядерный процессор Cortex-A73 (2,4 ГГц) и двухъядерный процессор Cortex-A53 (2 ГГц)

Графический процессор:

- Mali-G52 (800 МГц)

Оперативная память:

- DDR4 4 ГБ с шириной шины 32 бита

- Скорость передачи данных - 2640 МТ/s (класс PC4-21333)

Сеть:

- 1 x GbE LAN (RJ45, поддерживает 10/100/1000 Мбит / с)

- Realtek RTL8211F (Ethernet-трансивер)

Видео:

- 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)

- 1 х композитное видео (3,5 мм)

Аудио:

- 1 х стерео аудио линейный выход (разъем 3,5 мм)

- 1 х HDMI цифровой выход

- 1 х дополнительный оптический выход SPDIF

Хранилище:

- 1 x разъем eMMC (доступны 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ)

- 1 х слот microSD (режимы DS / HS до UHS-I SDR104)

Внешний ввод / вывод:

- 4 х хост-порта USB 3.0 (общий корневой концентратор)

- 1 х порт USB 2.0 OTG для режима хоста или устройства. (Без питания)

- 1 x отладочная последовательная консоль (UART)

- 1 x периферийный разъем расширения (40-контактный, шаг 2,54 мм)

- 2 x 5 В пост. Тока, 2 x 3,3 В пост. Тока, 1 x 1,8 В пост. Тока, 8 x GND

- 1 х SPI

- 1 х UART

- 2 х I2C

- 25 x GPIO (макс.)

- 2 входа АЦП (10 бит, 1,8 В макс.)

- Все уровни сигналов ввода / вывода 3,3 В, за исключением входа АЦП с максимальным напряжением 1,8 В.

Другие особенности:

- Встроенная микросхема RTC (часы реального времени) для хранения даты и времени. Держатель батарейки CR2032 был заменен на 2-контактный разъем с шагом 1,25 мм.(На плате нет батареи)

- 8 МБ SPI Flash для диспетчера загрузки

- ИК-приемник для пульта ДУ

- Построен с большим пассивным радиатором

Питание:

- 1 x разъем постоянного тока 5,5х2,1 мм: 7,5 В ~ 18 В постоянного тока (до 25 Вт)

- Рекомендуется адаптер питания постоянного тока 12 В / 2 А























Технические параметры

Тип процессора S922X 4-cortex-a78 2-cortex-a53 ​ Частота процессора 1.8 ггц ​ Оперативная память 4 гб ​ Графический процессор Mali-G52 ​ Поддерживаемые операционные системы linux, android ​ Установленные интерфейсы hdmi, usb, ether., i/o Вес, г 225 Показать похожие

Техническая документация