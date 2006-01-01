ODROID-N2+ 4GB, Одноплатный компьютер на базе процессора Amlogic S922X
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см. техническую документацию
Цена и сроки поставки по запросу
12 800 руб.
от 3 шт. — 12 500 руб.
от 12 шт. — по запросу
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Номенклатурный номер: 9000990762
Артикул: ODROID-N2+ 4GB
Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
Бренд / Производитель: HARDKERNEL CO., LTD
Описание
Одноплатный компьютер с процессором основаным на архитектуре big.Little, которая объединяет четырехъядерный кластер ЦП ARM Cortex-A73 и двухъядерный кластер Cortex-A53 с графическим процессором Mali-G52 нового поколения.
Процессор:
- Amlogic S922X Процессор (12 нм)
- Четырехъядерный процессор Cortex-A73 (2,4 ГГц) и двухъядерный процессор Cortex-A53 (2 ГГц)
Графический процессор:
- Mali-G52 (800 МГц)
Оперативная память:
- DDR4 4 ГБ с шириной шины 32 бита
- Скорость передачи данных - 2640 МТ/s (класс PC4-21333)
Сеть:
- 1 x GbE LAN (RJ45, поддерживает 10/100/1000 Мбит / с)
- Realtek RTL8211F (Ethernet-трансивер)
Видео:
- 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
- 1 х композитное видео (3,5 мм)
Аудио:
- 1 х стерео аудио линейный выход (разъем 3,5 мм)
- 1 х HDMI цифровой выход
- 1 х дополнительный оптический выход SPDIF
Хранилище:
- 1 x разъем eMMC (доступны 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ)
- 1 х слот microSD (режимы DS / HS до UHS-I SDR104)
Внешний ввод / вывод:
- 4 х хост-порта USB 3.0 (общий корневой концентратор)
- 1 х порт USB 2.0 OTG для режима хоста или устройства. (Без питания)
- 1 x отладочная последовательная консоль (UART)
- 1 x периферийный разъем расширения (40-контактный, шаг 2,54 мм)
- 2 x 5 В пост. Тока, 2 x 3,3 В пост. Тока, 1 x 1,8 В пост. Тока, 8 x GND
- 1 х SPI
- 1 х UART
- 2 х I2C
- 25 x GPIO (макс.)
- 2 входа АЦП (10 бит, 1,8 В макс.)
- Все уровни сигналов ввода / вывода 3,3 В, за исключением входа АЦП с максимальным напряжением 1,8 В.
Другие особенности:
- Встроенная микросхема RTC (часы реального времени) для хранения даты и времени. Держатель батарейки CR2032 был заменен на 2-контактный разъем с шагом 1,25 мм.(На плате нет батареи)
- 8 МБ SPI Flash для диспетчера загрузки
- ИК-приемник для пульта ДУ
- Построен с большим пассивным радиатором
Питание:
- 1 x разъем постоянного тока 5,5х2,1 мм: 7,5 В ~ 18 В постоянного тока (до 25 Вт)
- Рекомендуется адаптер питания постоянного тока 12 В / 2 А
Процессор:
- Amlogic S922X Процессор (12 нм)
- Четырехъядерный процессор Cortex-A73 (2,4 ГГц) и двухъядерный процессор Cortex-A53 (2 ГГц)
Графический процессор:
- Mali-G52 (800 МГц)
Оперативная память:
- DDR4 4 ГБ с шириной шины 32 бита
- Скорость передачи данных - 2640 МТ/s (класс PC4-21333)
Сеть:
- 1 x GbE LAN (RJ45, поддерживает 10/100/1000 Мбит / с)
- Realtek RTL8211F (Ethernet-трансивер)
Видео:
- 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
- 1 х композитное видео (3,5 мм)
Аудио:
- 1 х стерео аудио линейный выход (разъем 3,5 мм)
- 1 х HDMI цифровой выход
- 1 х дополнительный оптический выход SPDIF
Хранилище:
- 1 x разъем eMMC (доступны 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ)
- 1 х слот microSD (режимы DS / HS до UHS-I SDR104)
Внешний ввод / вывод:
- 4 х хост-порта USB 3.0 (общий корневой концентратор)
- 1 х порт USB 2.0 OTG для режима хоста или устройства. (Без питания)
- 1 x отладочная последовательная консоль (UART)
- 1 x периферийный разъем расширения (40-контактный, шаг 2,54 мм)
- 2 x 5 В пост. Тока, 2 x 3,3 В пост. Тока, 1 x 1,8 В пост. Тока, 8 x GND
- 1 х SPI
- 1 х UART
- 2 х I2C
- 25 x GPIO (макс.)
- 2 входа АЦП (10 бит, 1,8 В макс.)
- Все уровни сигналов ввода / вывода 3,3 В, за исключением входа АЦП с максимальным напряжением 1,8 В.
Другие особенности:
- Встроенная микросхема RTC (часы реального времени) для хранения даты и времени. Держатель батарейки CR2032 был заменен на 2-контактный разъем с шагом 1,25 мм.(На плате нет батареи)
- 8 МБ SPI Flash для диспетчера загрузки
- ИК-приемник для пульта ДУ
- Построен с большим пассивным радиатором
Питание:
- 1 x разъем постоянного тока 5,5х2,1 мм: 7,5 В ~ 18 В постоянного тока (до 25 Вт)
- Рекомендуется адаптер питания постоянного тока 12 В / 2 А
Технические параметры
|Тип процессора
|S922X 4-cortex-a78 2-cortex-a53
|Частота процессора
|1.8 ггц
|Оперативная память
|4 гб
|Графический процессор
|Mali-G52
|Поддерживаемые операционные системы
|linux, android
|Установленные интерфейсы
|hdmi, usb, ether., i/o
|Вес, г
|225
Техническая документация
Board Detail
pdf, 488 КБ
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