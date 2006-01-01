MP323TX5, Пульт для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 500 метров
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Ном. номер: 8002091199
Артикул: MP323TX5
Производитель: Мастер Кит
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890 руб.
|181 шт. со склада г.Москва
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Описание
Дистанционное управление 433 МГцПульт предназначен для управления приемниками из комплектов MP323RX на удалении до 500 метров. Передатчик имеет широкий диапазон рабочих температур от -30С до +50С. И позволяет создать систему с управлением до 15-ю каналами. При этом приемники можно располагаться как в одном, так и в разных местах. Передатчик будет незаменим для управления прожекторами, электромоторами, насосами и освещением во дворе дома и приусадебном участке.
Технические параметры
|Габаритны модуля в корпусе, мм
|110 х 55 х 18
|Дальность управления (прямая видимость), м
|500
|Диапазон рабочей температуры, С
|-30... 50
|Мощность излучения передатчика не более, мВт
|10
|Рабочая частота, МГц
|433,92
|Рабочее напряжение передатчика, В
|9-12
|Элемент питания передатчика
|23А
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