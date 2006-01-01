+7 495 544-00-08
|
sales@chipdip.ru
Доставка заказа
Способы оплаты
Возврат и обмен товара
Загрузить BOM
Россия
Магазины и оптовые отделы
Регистрация /
Вход Статус
заказа
Корзина
руб.
Популярное

MP323TX5, Пульт для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 500 метров

MP323TX5, Пульт для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 500 метров
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
Ном. номер: 8002091199
Артикул: MP323TX5
Производитель: Мастер Кит
890 руб.
 181 шт. со склада г.Москва
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 890 руб.

Описание

Дистанционное управление 433 МГц
Пульт предназначен для управления приемниками из комплектов MP323RX на удалении до 500 метров. Передатчик имеет широкий диапазон рабочих температур от -30С до +50С. И позволяет создать систему с управлением до 15-ю каналами. При этом приемники можно располагаться как в одном, так и в разных местах. Передатчик будет незаменим для управления прожекторами, электромоторами, насосами и освещением во дворе дома и приусадебном участке.

Технические параметры

Габаритны модуля в корпусе, мм 110 х 55 х 18
Дальность управления (прямая видимость), м 500
Диапазон рабочей температуры, С -30... 50
Мощность излучения передатчика не более, мВт 10
Рабочая частота, МГц 433,92
Рабочее напряжение передатчика, В 9-12
Элемент питания передатчика 23А

Сроки доставки

Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.

Электронные войска - наборы и модули
Электронные войска - наборы и модули
Системы контроля доступа
Системы контроля доступа
Электронные звуковые эффекты
Электронные звуковые эффекты
Модульная аппаратно-программная платформа TPS
Модульная аппаратно-программная платформа TPS
Электронные развивающие конструкторы
Электронные развивающие конструкторы
+7 495 544-00-08
e-mail: sales@chipdip.ru
Скачайте приложение и получите
мир ChipDip у вас под рукой
Принимаем к оплате
CHIPDIP в соцсетях
© 2006—2020, ЗАО «ЧИП и ДИП» — Приборы, Радиодетали и Электронные компоненты
Мобильная версия English version Белорусский сайт
Rambler's Top100 Top.Mail.Ru