MP323TX5, Пульт для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 500 метров

Дистанционное управление 433 МГц

Пульт предназначен для управления приемниками из комплектов MP323RX на удалении до 500 метров. Передатчик имеет широкий диапазон рабочих температур от -30С до +50С. И позволяет создать систему с управлением до 15-ю каналами. При этом приемники можно располагаться как в одном, так и в разных местах. Передатчик будет незаменим для управления прожекторами, электромоторами, насосами и освещением во дворе дома и приусадебном участке.